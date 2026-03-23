サッカー女子アジア杯で、２大会ぶり３度目の優勝を果たしたなでしこジャパンのニルス・ニールセン監督は２３日、都内で行われた優勝報告会見に出席した。会見で、ニールセン監督はなでしこジャパンの優勝に対する報道について言及した。今大会のなでしこジャパンは攻守で相手を圧倒し続け、アジアでの強さを証明。開催国のオーストラリアとの決勝には約７万５０００人の大観衆が集い、熱狂的な雰囲気の中で試合が行われた。一