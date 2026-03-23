なでしこジャパンがアジア杯を制したなでしこジャパン（日本女子代表）のニルス・ニールセン監督は、3月23日に東京都内で女子アジアカップ優勝を受けて記者会見を実施した。2大会ぶり3回目のアジア制覇を果たしたチームや選手を称賛しつつ、「どんどん良くなるイメージを続けたい」と来年の女子ワールドカップ（W杯）も見据えた。女子W杯のアジア予選を兼ねた今大会、日本は準決勝の韓国戦までに28得点1失点という圧倒的な成績