関東や北陸から九州ではスギ花粉のピークを越えましたが、ヒノキ花粉のピークに入る所もあるでしょう。東北は3月末ごろまでスギ花粉のピークが続きそうです。花粉症の方は、マスクやメガネなど対策が欠かせません。明日24日(火)広い範囲で晴れて春本番の暖かさ花粉が大量飛散明日24日(火)は、広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は関東から九州で20℃近くまで上がり、春本番の暖かさになりそうです。桜の開花の便りが続々と発