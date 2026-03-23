セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のグッズが登場。描きおこしデフォルメイラストを使用した、楽しい「サイコロクッション」や「アクリルスタンド」「アイマスク」「福笑いセット」「ぬいぐるみマスコット」「ステッカーセット」が賞品として展開されます☆ セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『ハイスクール！奇面組』 価格：1回770円(税込) + 送