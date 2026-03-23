中東事態に伴う原油価格の上昇に伴い、韓国の今月中旬（1〜20日）の原油輸入額は前年比27．8％増加した。半導体の輸出好調が続き、輸出額は同期間として過去最大を記録した。23日、韓国関税庁によると、今月1〜20日の輸出額は533億ドル（約8兆5000億円）で、前年同期比50．4％増加した。これまでの最大実績だった先月1〜20日の記録（435億ドル）を1カ月で塗り替えた。月間の上昇幅は約100億ドルに達する。操業日数を考慮した1日平