ディズニージュニア公式YouTubeチャンネルで再生回数No.1の大人気アニメ『スーパーキティ』が、ディズニーゴールド絵本として日本初の書籍化！“かわいくも勇敢な猫たちが街の平和を守る”大人気のアニメーションが、絵本でも楽しめます☆ 講談社『スーパーキティディズニーゴールド絵本』 定価：935円（税込）発売日：2026年3月23日（月）※発売日は書店によって異なる場合がありますサイズ：たて262mm×よこ18