2006年、京都大学の山中伸弥教授が、成熟した体細胞を初期状態へ戻す誘導多能性幹細胞（iPS細胞）を作ることに成功したとき、世界の科学界は大きな衝撃を受けた。成人の皮膚細胞のようにすでに役割が決まっている細胞を、遺伝子操作によって未分化な細胞へと戻したのだ。こうして作られたiPS細胞は、心臓・肝臓・脳など人体のほぼすべての細胞に分化できる。胚性幹細胞の倫理的論争や免疫拒絶の問題を大きく緩和したこの研究により