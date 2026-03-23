グループBTS（防弾少年団）の新アルバム『ARIRANG（アリラン）』が発売と同時にグローバルチャートを席巻した。ソウル光化門（クァンファムン）で開かれたカムバック公演は、ネットフリックスの生中継を通じて世界77カ国で1位を記録した。23日、オンラインコンテンツサービスの順位集計サイト「フリックスパトロール」によると、前日にネットフリックスで生中継された『BTSカムバックライブ：ARIRANG』は、ネットフリックス映画部