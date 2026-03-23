様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「mojojojo」で人気の「Todd friends」デザインを使用したランチグッズが登場！毎日のランチタイムが楽しくなる、個性豊かなキャラクターたちのキュートなお弁当箱やランチバッグなどがラインナップされています☆ スケーター『mojojojo』Todd friends ランチグッズ 販売店舗：スケーター公式オン