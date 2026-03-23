カメラの前で全力アピールだ。元モーニング娘。の田中れいなが3月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。人気ブランドとタッグを組んで、洋服を作ったことを明かした。【映像】田中れいな、ブランドとのコラボ服がかわいい！番組冒頭、田中は「2週間ぶり。田中れいなです！」とダブルピースで挨拶。間髪入れずに「はい！」と手を上げた。これにMCの安田大サーカス・クロちゃんが「何ですか！？