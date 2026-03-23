他人の証券口座に不正にアクセスしたうえ、株価を操作した罪に問われている中国籍の男に対し、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。川崎市の貴金属輸出会社「L&H」代表で中国籍の林欣海被告（38）は2025年3月、仲間と共謀し、他人名義の10人分の証券口座に不正にアクセスしたうえで、これらや「L&H」の口座を使って上場会社の株式を売買し、株価を不正に操作した罪に問われています。きょうの判決