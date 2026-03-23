シンガー・ソングライター松山千春（70）が、22日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で打撃不振に終わった日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手（ソフトバンク）にエールを送った。松山は「WBC、残念ではあったけどな」とつぶやき、準々決勝で敗退した侍ジャパンへの無念を口にした。特に心配していたのが、近藤だった。大会で13打数無安