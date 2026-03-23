NPB(日本野球機構)は23日、支配下選手登録の公示を発表。2025年ドラフトで育成1位入団となった牧野憲伸投手の名前が発表されました。牧野投手は白樺学園高、富士大を経てBCリーグ・信濃でプレー。その後オイシックスに移籍してプレーしており、ドラフト指名を経て中日への入団となりました。2月1日からスタートした沖縄キャンプで、1軍メンバーに選出されていた牧野投手。オープン戦には7試合にリリーフで登板し、6イニングを投げ