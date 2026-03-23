お笑いカルテットのぼる塾（きりやはるかさん・あんりさん・田辺智加さん）が、京急品川駅で行われた出発式「ハッピーターントレイン出発！みんなにハッピーがターンしますように。」イベントに、ハッピーターンカラーの衣装で登壇しました。 【写真を見る】【 ぼる塾 】スイーツ女王・田辺さん「お茶タイム」の為だけにワンルームマンションを借りる司会に促され、きれいなターンを決めたメンバーたち。あんりさんが?