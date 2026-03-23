23日、参議院本会議が行われ、立憲民主党・柴慎一議員が高市早苗総理に、訪米時の「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」という発言の真意について質問した。【映像】柴氏「強い違和感を覚えます」に「そうだ！」の声が飛ぶ瞬間柴氏は「まずは高市総理、日米首脳会談お疲れさまでした。中東情勢が緊迫化する中、きわめて難しい判断対応が求められた訪米だったと思います」と切り出すと、「トランプ大統領からのホル