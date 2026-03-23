バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」所属のバーチャルアイドル・星街すいせいが23日までに自身の公式Xを更新。新事務所立ち上げを報告した。「#星街すいせい 個人事務所設立」と書き出して「この度、8周年を迎えるこのタイミングで個人事務所『Studio STELLAR』を立ち上げました」と報告した星街。「事務所公式SNSと私のWEBサイトもオープン」とつづって紹介した。同日には、ファンネームとして