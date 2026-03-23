アメリカのトランプ大統領は政府機関の一部閉鎖に伴って混乱する各地の空港に、ICE＝移民税関捜査局の職員を派遣すると表明しました。【映像】保安検査場に長蛇の列が出来る様子トランプ大統領は22日、自身のSNSに「23日にICEがTSA＝運輸保安局の職員を支援する。彼らは素晴らしい仕事をするだろう。」と投稿しました。アメリカでは国土安全保障省への予算が可決されず、TSA職員への給料が支払われていません。一部の空港で