23日のボートレース児島「第6回児島巧者決定戦」5日目6Rは、レース中に4艇の事故が発生して3連単、3連複が不成立。発売額1774万9200円の約97％に当たる1722万3500円が返還となった。レースはカド4コースから捲って出た中嶋達也（38＝兵庫）にインの松尾宣邦（57＝福岡）が応戦。松尾はブイに当たり、飛ばされた中嶋もバランスを崩し、それぞれ転覆（松尾は選手責任＋不良航法で減点15）。さらには捲り差しを狙った3コースの川