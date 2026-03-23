２２日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、音楽企画「夜の口パクヒットスタジオ」第９弾が行われた。浜田雅功が、昔の堺正章に扮して登場して「さらば恋人」を口パク歌唱するなど、ガキ使メンバーが精巧な、なりきり扮装で登場したが…。突然ゲストでＢ’ｚに扮した石田純一（７２）、いしだ壱成（５１）が登場して、スタジオは爆笑。浜田が「嘘やろ！」と声をあげた。純一は黒革ジャケットにメ