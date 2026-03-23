２２日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、音楽企画「夜の口パクヒットスタジオ」第９弾が行われた。浜田雅功が、昔の堺正章に扮して登場して「さらば恋人」を口パク歌唱するなど、ガキ使メンバーが精巧な、なりきり扮装で登場したが…。突然ゲストでＢ’ｚに扮した石田純一（７２）、いしだ壱成（５１）が登場して、スタジオは爆笑。浜田が「嘘やろ！」と声をあげた。純一は黒革ジャケットにメ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ホルムズ海峡へ自衛隊派遣 検討
- 2. 笠井信輔「いろんな女性と」告白
- 3. ZIP!人気キャラ 今週で出演終了
- 4. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 5. 「チャンネルがーどまん」が解散
- 6. 勤務先中学校の女子生徒にキス
- 7. 小1ののちゃん 中学生級の学力も
- 8. 「低年齢化」未成年パパ活の実態
- 9. 高市氏が公務欠席「限界状態」か
- 10. 私ばかでした…保護者会で不倫
- 1. ホルムズ海峡へ自衛隊派遣 検討
- 2. 笠井信輔「いろんな女性と」告白
- 3. 勤務先中学校の女子生徒にキス
- 4. ADHDの治療薬 国内で数量不足
- 5. 高市氏が公務欠席「限界状態」か
- 6. ハイブラ店員 パパ活女子を煽る
- 7. 「完全に封鎖」トランプ氏に警告
- 8. 教員免許なし 異動で突如校長に
- 9. 6台事故 ベントレー運転手逃走か
- 10. 突然のテレワーク廃止に社員絶叫
- 1. 私ばかでした…保護者会で不倫
- 2. 生活保護世帯 18歳女性の苦悩
- 3. ひろゆき氏 首相の行動「下品」
- 4. 堀江貴文氏が強調「命に関わる」
- 5. 読売とAIが分析 対日批判を分析
- 6. 心の病で妻失い「二重の苦しみ」
- 7. 土屋太鳳、吉田鋼太郎とCM初共演
- 8. 橋下徹氏「妻は新聞で知った」
- 9. カゴ83個盗む 常習犯更生の限界
- 10. 子が運転→言い訳する親に制裁
- 1. トランプ氏 訃報に「うれしい」
- 2. 中国車が日本車抜いて世界1位に
- 3. 路上痴態で逮捕…動画拡散、中国
- 4. ドバイで発見の美女 計10回手術
- 5. カラオケで勉強 留学生が驚愕
- 6. 北刑務所 若い女性をニオイ拷問
- 7. ヘッドホン使わぬ乗客に注意
- 8. 消費者は生成AIを避ける傾向? 米
- 9. 「日本窮地脱するの不可能」指摘
- 10. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 1. 愛子さま 明智光秀の血筋だった
- 2. プーチン氏の軍隊誤射で部隊全滅
- 3. ザッカーバーグ氏の日本車が意外
- 4. 中東戦争で店からなくなる想定も
- 5. 「スタバ店員卒業」賛否の理由
- 6. 路線バスの「ヲタ席」消えたワケ
- 7. 住民税が2倍「収入扱い」の現実
- 8. 【まとめ】金（ゴールド）価格が43年ぶり最悪の急落 「有事の金」のはずが、なぜ？
- 9. イラン 日本関連船舶の通過確認
- 10. 一人暮らし NHK契約の考え方
- 1. 年会費2.2万円 最強クレカとは
- 2. ドコモ、低濃度PCB含有とみられる機器を誤廃棄――環境や健康への影響はなし
- 3. Samsungの最新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」シリーズにおけるファイル共有機能「Quick Share」が「AirDrop」に3月23日より順次対応
- 4. コーヒーやお茶を毎日飲む人は、認知症になりにくい可能性がある：研究結果
- 5. YouTube毎日投稿を2ヶ月続けたリアルな結果とは？チャンネル登録者数の推移をLINE専門家が赤裸々告白
- 6. 任天堂がEUの修理する権利に対応してNintendo Switch 2をバッテリー交換可能に
- 7. 薄さ6mmの衝撃。板チョコみたいなXiaomi新作が「モバ充のかさばり」を完全攻略した
- 8. このPCケースでガジェット断捨離を。厳選9ポートとPCスタンド、マウスパッドまで網羅
- 9. ChatGPTの実用的な使い方10選
- 10. 40枚以上試したマニアが「今の自分にはJCBプロパーが最適解」と断言。JCBゴールドザプレミアをメインカードにする理由
- 11. 【意外と知らない】LINEの“掲示板”機能で大事な情報が流れない！「ノート」の活用術
- 12. 「2026年リリース」と噂されている、期待のガジェットたち
- 13. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 14. 24-3000mm！光学125倍の化け物コンデジ「COOLPIX P1000」をニコンファンミーティングで試す
- 15. ミニPCのストレージを増設してみた＆増設中にWi-Fi用の線が抜けたらこうやって戻す
- 16. 300億年で1秒しかずれない水準のストロンチウム光格子時計が完成、「秒」の再定義に必要な水準へ
- 17. 三井住友カード ゴールド（NL）、2026年4月まで初年度年会費無料キャンペーンを開始！100万円利用で永年無料も
- 18. 日本製鉄、純チタンスクラップの再資源化スキームを構築 - 旭化成・日鉄物産と協業
- 19. 横開きな新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が発表！“折り目なし”と2億画素ハッセルブラッドカメラで完成形に。日本での発売も期待
- 20. メルカリ梱包資材がファミマで販売開始 セブンやローソンに続き
- 1. 重大な非行判明…騎手騎乗停止に
- 2. 日本女子代表の白ビキニ姿に絶賛
- 3. 大谷 身長が「1m93cm」に修正
- 4. りくりゅう あわや金メダル紛失
- 5. 青木真也、芦澤のKO負けに言及
- 6. 大谷「最高の栄誉」受賞の可能性
- 7. MLB審判 誤審求めた一言に米爆笑
- 8. キム・へソン処遇 母国で大波紋
- 9. ゴルフのシニア層が飛距離減る
- 10. 唐揚げ1個1000円の時代来るかも
- 1. ZIP!人気キャラ 今週で出演終了
- 2. 「チャンネルがーどまん」が解散
- 3. 小1ののちゃん 中学生級の学力も
- 4. 「低年齢化」未成年パパ活の実態
- 5. 霧島の優勝に水差す ヤジに批判
- 6. まるごとバナナ消えるとSNS反響
- 7. 岸田元首相が番組出演、自虐も
- 8. YOU 今後の恋愛は「無理」と断言
- 9. 煽りVTRか 有吉は怒り鎮まらず
- 10. YOASOBIが心配…不安ムード漂う
- 1. JR東海のWi-Fi サービス終了へ
- 2. もはや新番組? ラヴィットに異変
- 3. スタバ 新スタイルのカフェ開店
- 4. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 5. 夫の精液検査 診断に頭が真っ白
- 6. 離婚宣告された妻 高笑いした訳
- 7. 「娘がパパ活」旧友の投稿が波紋
- 8. 「推しのレジ」10万件いいね
- 9. 【漢字クイズ】「苔縄」はなんて読む？「苔」で止まる人続出！
- 10. 40歳過ぎを「おばさん」失礼?