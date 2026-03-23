生まれて間もない赤ちゃんの遺体を損壊し遺棄した罪に問われている女に、東京地裁は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。【映像】現場の様子小原麗被告（22）は去年、都内の風俗店の待機所で生後間もない娘の遺体を切断して遺棄した罪に問われています。きょうの判決で東京地裁は「切断した遺体を9カ月にわたり隠匿した」「行動選択は独りよがりであったとの誹りを免れない」と指摘しました。一方で、「赤ちゃんに