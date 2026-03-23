23日午後、糸魚川市は市内全域に「林野火災注意報」を発令しました。糸魚川市では、空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象状況が続いているとして、市内全域で屋外での火の使用を控えてください。県内で「林野火災注意報」が出されるのはこれが初めてです。去年2月、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災。その後も各地で林野火災が相次いだ状況をうけ、県内の市町村では林野火災の危険性に応じて「林野火災注意報」や「林野