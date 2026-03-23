ITAエアウェイズは、ルフトハンザグループのロイヤリティプログラム、Miles＆Moreに、4月1日から参画する。段階的に統合が行われ、4月中に完了を予定している。ルフトハンザグループの各航空会社で、統一されたサービス体験を目指す。現在のロイヤリティプログラム、Volareは3月30日をもってサービスを終了する。同日までは特典航空券やキャッシュ＆ポイント、4月30日までは提携企業の商品やサービスへの交換ができる。会員数は約4