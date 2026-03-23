女優の細川直美が22日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾と2人で食べたという夕食のメニューや、こだわりの調味料についてつづった。この日、細川は「今日は私は家の片付けやお掃除をして過ごしていました」と報告。「気が付かないうちに物が増えているので定期的に見直さなければいけませんね」とコメントした。続けて「そんな今日の夕食はまたまた、夫と2人ごはん」と葛山との夕食だったことを明かし「牛肉と舞茸のオイ