タレントの小倉優子が22日に自身のアメブロを更新。のんびりと過ごした祝日の様子を報告した。この日、小倉は「三男、洗濯を畳むお手伝い中」と切り出し、三男の写真を公開。「今日は予定がないので、のんびり過ごしています たまにある予定のない1日も好きです」と述べた。続けて更新したブログでは「今日は予定がないので、珍しくメイクをしない日でした」と明かし「お肌の休憩になったかな」とコメント。ダイエットにも言及し「