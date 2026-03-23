オーストラリアで開催されていた「AFC女子アジアカップ2026」を見事に制したなでしこジャパンのニルス・ニールセン監督が、優勝報告会権を行った。1日から21日にかけて開催されていた「AFC女子アジアカップ2026」。2024年12月に就任したニールセン監督の下、2大会ぶり3度目の優勝を目指してなでしこジャパンは戦った。海外組が中心となったメンバー構成の中、なでしこジャパンはグループステージでチャイニーズ・タイペイ、イ