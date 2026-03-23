タレントの辻希美が22日に自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんが13歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、辻は「昨日はソラの13歳のお誕生日でした」と切り出し「ソラのお友達が来て一緒にお祝いしてくれて、せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ごす事が出来ました」と、長男・青空（せいあ）くんの友人も交えて盛大に祝福したことを写真とともに明かした。続けて、主役の昊空くんについて「本当に嬉しそうで楽し