元フランス代表MFディミトリ・パイェが、現役を引退することを発表した。1987年3月29日生まれで現在38歳のパイェは、下部組織を過ごしたナントでプロデビューを飾って以降、サンテティエンヌやリール、マルセイユと国内クラブを渡り歩いた後、2015年7月にはウェストハム（イングランド）に移籍し、初の海外移籍を経験。2017年1月にマルセイユに復帰した後、2023年8月からヴァスコ・ダ・ガマ（ブラジル）でプレーしていた。フ