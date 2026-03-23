フランスサッカー連盟（FFF）は22日、今月の活動に臨むフランス代表メンバーの変更を発表した。26日にブラジル代表、29日にコロンビア代表との対戦を控えているフランス代表は、19日に同活動に臨むメンバー26名を発表した。このメンバーに選出されていたDFウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）だが、22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝（●0−2）にフル出場していた中で負傷してしまっ