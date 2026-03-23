2009年・22年の高校総体、17年・24年の高校サッカー選手権で頂点に立ち、21年以降、高円宮杯プレミアリーグU-18で戦い続けている名門・前橋育英高校。その指揮官と言えば、1982年から40年以上にわたってチームを率いてきた山田耕介監督だ。誰もが認める高校サッカー界屈指の名将が、同じ群馬県のJクラブ・ザスパ群馬のゼネラルマネージャー（GM）に就任するという一報が流れたのが、１月15日のことだった。２月12日の記者会