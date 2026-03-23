元Hey! Say! JUMPで俳優の中島裕翔さんは3月22日、自身のInstagramを更新。“昭和顔”ショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】中島裕翔の“昭和顔”ショット「カラーのほうが違和感ある」中島さんは「テレビ朝日 ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』ご視聴いただきありがとうございました」とつづり、21日放送のドラマ『森英恵 Butterfly beyond』（テレビ朝日系）の5枚のオフショットを投稿。「セピアにして、