スポーツ用品販売のアルペンは、キャロウェイのゴルフ5限定コレクション「ブラックトーンシリーズ」と「Everyday！キャロウェイ！」を、今年春、全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。都会的で洗練されたオールブラックスタイルを提案する「ブラックトーンシリーズ」と、日常にも馴染むナチュラルカラーでシームレスに着こなせる「Everyday！キャロウェイ！」。異なる魅力を持つ2つの限定コレクションを通じて