◇MLBオープン戦ドジャース13-5エンゼルス(日本時間23日、エンゼル・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が日本時間23日、大谷翔平選手のシーズン初登板について明言しました。開幕となる日本時間27日のダイヤモンドバックス戦はすでに山本由伸投手が2年連続の開幕投手に決まっています。大谷選手の初登板についてロバーツ監督は「全てはクリアではありませんが、翔平は火曜日に登板します。開幕5戦目になります。そして、翔