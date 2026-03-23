Photo: 田中 青紗 ROOMIE 2026年1月14日掲載の記事より転載 毎日毎日本当に寒いですよね。ホットドリンクなしでは生活ができません……。私はお茶の時間が好きで、1日の中で何回もお茶を淹れています。ただ、リーフティーを使うときはティーポットを準備したり、茶こしを用意したりとちょっと手間がかかっていました。サーモスの「ストレーナー付きタンブラー」