【モデルプレス＝2026/03/23】元光GENJIメンバーの佐藤アツヒロが22日、自身のX（旧Twitter）を更新した。「高校の同級生」との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「キラキラで眩しい」元光GENJI“AAコンビ”の2ショット◆佐藤アツヒロ、赤坂晃と「久しぶりに食事をしてみた」この日、佐藤は「久しぶりに食事をしてみた…高校の同級生と……」と添えて、赤坂晃との2ショットを公開。それぞれお茶目なポーズを決め、互