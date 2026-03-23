俳優の藤原紀香さん（54）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優の片岡愛之助さん（54）との夫婦ショットを披露した。「特別なひとときに」藤原さんは、「TAEASHIDA2026-27 秋冬collection」といい、黒いレースのロングドレスのソロショットとジャケット姿の片岡愛之助さんとの2ショットを投稿した。今回、「夫婦で初めてショーを見る機会となりました」といい、「夫の新橋演舞場での『ルパン三世歌舞伎』の休