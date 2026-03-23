春は引っ越しのシーズン。引っ越し先でキレイなお隣のお姉さんと恋愛関係に…なんて妄想をする人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「引っ越しの挨拶で、お隣の女性に『この人とは仲良くなれそう！』と思わせる方法」をご紹介します。【１】女性が好きそうなお菓子の手土産を持参する「こういうことで心をつかまれたりする（笑）」（20代女性）など、気が利いた手土産で