第61回作業療法士国家試験の概要 試験日筆記試験：2026年（令和8年）2月23日（月）口述試験・実技試験：2026年（令和8年）2月24日（火） 合格発表2026年（令和8年）3月23日（月）午後2時 厚生労働省サイトの資格・試験情報ページにて、受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。 ＞国家試験合格発表｜厚生労働省 第61回作業療法士国家試験の結果速報