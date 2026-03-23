◆センバツ第５日▽１回戦英明５―３高川学園（２３日・甲子園）高川学園の若藤芽空（わかとう・ひそか）遊撃手（３年）はスタンドに駆けつけた４人の兄に勝利を届けられず、「初めて全員が来てくれていたので、悔しいです」と語った。全員が高校球児の５人兄弟。長男の嶺音（はいね）さん、次男の來歩（ふゆう）さん、三男の季柊（かしゅう）さん、四男の遊弥（くぐみ）さんは岡山理大付でプレーした。いずれも甲子園出場