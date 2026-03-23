女優の原日出子が２３日、都内で行われたＮＨＫスペシャル「富士山大噴火迫る“灰色の悪夢”」（４月５日・１２日、後９時）に伊藤淳史と出席した。富士山大噴火という巨大災害をドラマとドキュメンタリーで紹介して防災意識の向上を訴える。キャンプが趣味の原は「テントがあればプライベートが守られるし、薪や炭があれば暖を取れる。キャンプグッズは防災グッズだな。宝物を持っているな」と実感したという。それから「ラ