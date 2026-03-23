◇オープン戦ホワイトソックス2─4マリナーズ（2026年3月22日アリゾナ州グレンデール）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、マリナーズとのオープン戦に「5番・DH」で先発出場。3打数無安打だった。2回の第1打席で相手先発・ウーの直球に中飛に倒れると、5回の第2打席は低めチェンジアップを中直。7回の第3打席は2番手右腕・ムニョスの外角直球に空振り三振に打ち取られた。9回の第4打席は代