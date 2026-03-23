サッカーの女子アジア杯で2大会ぶり3度目の優勝を飾った日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（54）と佐々木則夫女子委員長（67）が23日、都内で優勝報告会見を行った。準決勝まで28得点1失点と圧倒的な強さで勝ち上がり、上位6チームに与えられるW杯出場権を獲得。21日の決勝は完全アウェーの中で開催国オーストラリアとの接戦を1―0で制した。指揮官は「自分たちは正しい道を力強く進んでいる。決勝は難し