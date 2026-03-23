バドミントンの志田千陽選手が23日、自身のInstagramで近況報告しました。志田選手は高校時代から松山奈未選手と組んでいた“シダマツ”ペアを、昨年8月結成11年で解消。五十嵐有紗選手と共に新たな歩みを始め、ペアでの練習量を増やすため、約10年間にわたって所属してきた再春館製薬所を2026年3月31日をもって退団することが決まっています。志田選手は自身のInstagramで「SNSを全く動かしてなかったですね〜 メンション等、見て