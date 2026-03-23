Mr.Childrenの桜井和寿が、22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演した。トーク番組への出演は2002年の『笑っていいとも！』以来、約24年ぶりとなり、大きな注目を集めた。人気企画「インタビュアー林修」で、長年の音楽活動と名曲誕生の裏側を語った。【写真】知られざる”素顔”を明かした桜井和寿1992年にメジャーデビューしたMr.Childrenは、これまで260曲以上を発表し、1990年代、2000年代、2010年代