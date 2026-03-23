女優・広瀬アリス（31）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「推しの結婚」に関する投稿に、賛否の声が上がっている。広瀬は「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの」と私見をポスト。また「その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄