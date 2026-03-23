23日午後3時10分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の田村市、矢祭町、浅川町、小野町、いわき市、それに浪江町、茨城県の日立市、常陸太田市、高萩市、笠間市、ひた