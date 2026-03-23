和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者野崎幸助さん（当時７７歳）に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人罪などに問われた元妻、須藤早貴被告（３０）の控訴審判決で、大阪高裁（村越一浩裁判長）は２３日、無罪（求刑・無期懲役）とした１審・和歌山地裁の裁判員裁判判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。須藤被告は２０１８年５月２４日、野崎さん宅で、野崎さんに何らかの方法で致死量