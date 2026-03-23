フリーアナウンサーの神田愛花（45）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショット写真を披露した。神田は「浅尾美和ちゃんとランチできた」と書き出し、ピースサインをする元プロビーチバレーボール選手でタレントの浅尾美和との2ショット写真をアップ。「浅尾さんとこうして2人でご飯を食べるようになって、何年になるかなぁ？」と振り返った。そして「色々なことを正直に話せる関係になれる人っ