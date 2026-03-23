ＢＴＳが２１日、ソウルの光化門（クァンファムン）広場一帯で５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の発売記念公演「ＢＴＳＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ-ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催。公演後、所属事務所・ＨＹＢＥが感謝と謝罪の声明を発表したと２３日、現地メディアの朝鮮日報などが報じた。記事によると、ＨＹＢＥは「公演に送ってくださったあたたかな声援と配慮に、心から感謝します」とお礼を述べたとし、公演の