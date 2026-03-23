近畿日本鉄道が実施した3月14日のダイヤ改定では、大阪線の区間急行が復活したことも話題となりました。急行と比較すると、停車駅が増加した点が強調されがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。実際に乗車し、確かめてみました。【写真】急行停車駅に高安、河内山本、近鉄八尾が加わった48年ぶりに復活した区間急行大阪線では3月14日から、区間急行の運行がはじまりました。区間急行は平日・土休日の昼間時間帯を中心に設