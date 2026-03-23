新「ヤリス クロス」！2026年2月20日、トヨタはコンパクトSUV「ヤリス クロス」の一部改良モデルを発表しました。装備の充実や新設定が加わった今回の改良ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。ヤリス クロスは、コンパクトカー「ヤリス」をベースとした派生モデルとして2020年に発表され、同年8月に日本で販売が開始されたコンパクトSUVです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ヤリス“SUV”」です！